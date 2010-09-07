Новостной информер с функцией парсинга

Нужен скрипт который будет сортировать ссылки по дтягой для ДЛЕ 8,5 вот пример посмотрите под плеером http://kinofilms.tv/film/obmani-menya-serial-2seson/16652/ в одно поле вставляется подряд много плееров от вконтакте ну тойсть много серийный фильм, а потом автоматически все сортируется ...