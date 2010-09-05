Скрипт парсер

Здравствуйте, Вебмастеры.... И так нужно сделать: Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины: видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д. Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Функционал
Скрипт «парсит» минимальные цены яндекс маркет по названию бренда(без учета нашего сайта стоящего в яндекс маркете ), сверяет* значением цены с текущих оптовыми ценами – производит корреляции по заданной формуле и проставляет актуальные цены в прайс лист сайта. 2 создает отчет с пометками для ручной проверки и коррекции прайс листа администратором сайта. 3 Созданный отчет проверяет модератор который в свою очередь дополняет, корректирует , убирает цены установленные в ручную.
подробнее:
http://city-help.ru/tz.html техническое задание
http://city-help.ru/tz.jpg примерный эскиз финальной админки с функционалом.
если готовы взять проект - стуните в аську 833395
:deadline через 7 дней
Бюджет - не более заявленного. ( подробно читайте т.з. не чего сложного, торговаться не будем в любом случае)
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