Здравствуйте, Вебмастеры....

И так нужно сделать:

Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite

есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины:

видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д.

Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался foto.site.ru но отображался содержимое страница site.ru/browse_albums.php

при этом на верху ссылка была foto.site.ru.

и так все плагины в отделное поддомен все поддомены созданный.