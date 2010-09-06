Переадресация поддоменов с помощью .htaccess

Веб-программированиеЗавершен3 заявки180 просмотров
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Здравствуйте, Вебмастеры....

И так нужно сделать:

Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite

есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины:

видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д.

Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался foto.site.ru но отображался содержимое страница site.ru/browse_albums.php

при этом на верху ссылка была foto.site.ru.

и так все плагины в отделное поддомен все поддомены созданный.

13 лет назад
abdyl
43 годаТаджикистан
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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mr_Ggrehc0d
Игорь 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
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