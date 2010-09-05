Сортировка категорий по алф.или их каталоги (DLE)

Нужно осуществить сортировку категорий по алфавиту в DLE. Или сделать каталог для категорий. Т.е. при ссылке вида "http://сайт/catalog_categorii/a" будут выводится категории, у которых символьный код указан "a". Чтобы значение символьного кода заносилось в базу данных при создании категории я сделал. Нужно сделать чтобы бралась инфа символьного кода из базы данных => условие => вывод категорий. Спасибо за внимание :)

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