Сайт для компаний

$1000
Веб-программированиеЗакрыт12 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать корпоративный сайт для компаний со следующими функциями

- Общение в чате

- Общение в личке

- Встроенный имэйл

- Встроенный портал для приказов и форм договоров

- Встроенная система для бухгалтерского учета, работа с базой 1С (или своя - приветствуется)

- Общение по микрофону

- Общение по видео камере

- Обменник файлами (сканами)

- Автоматизация отчетов, актов

- Автоматизация учета бланков, полисов

Язык и движок любой, но лучше самописный

13 лет назад
shalafan
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт на Vosao CMS

    $1000

    Есть ТЗ средней подробности. Задачи: 1 (уже взято). Создать дизайн, 2. Сделать сайт для размещения на Google App Engine, работающий на Vosao CMS ( http://www.vosao.org/ ) 3. Наполнить контентом (объём можно оценить по ТЗ). Можно взять один пункт или несколько. Интересуют ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт парсер

    $100

    Функционал Скрипт «парсит» минимальные цены яндекс маркет по названию бренда(без учета нашего сайта стоящего в яндекс маркете ), сверяет* значением цены с текущих оптовыми ценами – производит корреляции по заданной формуле и проставляет актуальные цены ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Установка нарезанного дизайна на drupal 5

    $170

    Необходимо установить нарезанный дизайн для Интернет-магазина на Drupal 5 (главная, preview товаров, карточка товара, страница контента). Требования: работоспособность, кроссбраузерность, кроссплатформенность

    Drupal
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переадресация поддоменов с помощью .htaccess

    Здравствуйте, Вебмастеры.... И так нужно сделать: Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины: видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д. Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо разработать парсер котировок форекс

    Необходимо разработать парсер котировок форекс по основным валютным парам с выводом результата парсинга в бегущую стоку , цвет фона черный, текст белый без ссылок на источники. размер бегущей строки 25х1225, шрифт текста Arial 11 жирный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новостной информер с функцией парсинга

    Требуется сделать новостной информер с функцией парсинга 2 шт 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: рынок форекс, валютный рынок. 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: новости экономики.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад