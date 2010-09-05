Установка нарезанного дизайна на drupal 5

Есть сайт который стоит на WordPress. На сайте стоял визуальный редактор. После аттаки злоумешлиника (вроде) пропал визуальный редактор и теперь при входе на сайт (напр. через FF) пишет "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!" (http://i066.radikal.ru/1009/fa/965d7b1a7f99.jpg) Я не ...