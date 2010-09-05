Есть ТЗ средней подробности. Задачи: 1 (уже взято). Создать дизайн, 2. Сделать сайт для размещения на Google App Engine, работающий на Vosao CMS ( http://www.vosao.org/ ) 3. Наполнить контентом (объём можно оценить по ТЗ). Можно взять один пункт или несколько. Интересуют ...
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Здравствуйте. Нужно установить три скрипта под дизайн убрать из них регистрацию и сделать общую на сайте. Оплата WMR 1200р.
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