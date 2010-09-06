Приватный проект для Aios

$50
Веб-программированиеЗавершен2 заявки280 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доработки сайта, внесение изменений. Приватно для Aios.

iOS
13 лет назад
nuts
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
AiosS
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
14 часов назад
13 лет назад
$30
1 день
Работа выполнена качественно и быстро. Исполнитель прекрасно справился с работой. Будем сотрудничать.
Все ок
  • Похожие заказы

  • Сделать сайт на Vosao CMS

    $1000

    Есть ТЗ средней подробности. Задачи: 1 (уже взято). Создать дизайн, 2. Сделать сайт для размещения на Google App Engine, работающий на Vosao CMS ( http://www.vosao.org/ ) 3. Наполнить контентом (объём можно оценить по ТЗ). Можно взять один пункт или несколько. Интересуют ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт парсер

    $100

    Функционал Скрипт «парсит» минимальные цены яндекс маркет по названию бренда(без учета нашего сайта стоящего в яндекс маркете ), сверяет* значением цены с текущих оптовыми ценами – производит корреляции по заданной формуле и проставляет актуальные цены ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переадресация поддоменов с помощью .htaccess

    Здравствуйте, Вебмастеры.... И так нужно сделать: Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины: видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д. Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Необходимо разработать парсер котировок форекс

    Необходимо разработать парсер котировок форекс по основным валютным парам с выводом результата парсинга в бегущую стоку , цвет фона черный, текст белый без ссылок на источники. размер бегущей строки 25х1225, шрифт текста Arial 11 жирный ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новостной информер с функцией парсинга

    Требуется сделать новостной информер с функцией парсинга 2 шт 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: рынок форекс, валютный рынок. 250 на 250, настраиваемый, цвета, и прочее. Тема: новости экономики.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Скрипт сортирующий ссылки под тягой для ДЛЕ

    Нужен скрипт который будет сортировать ссылки по дтягой для ДЛЕ 8,5 вот пример посмотрите под плеером http://kinofilms.tv/film/obmani-menya-serial-2seson/16652/ в одно поле вставляется подряд много плееров от вконтакте ну тойсть много серийный фильм, а потом автоматически все сортируется ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Исправить сайт (WordPress)

    Есть сайт который стоит на WordPress. На сайте стоял визуальный редактор. После аттаки злоумешлиника (вроде) пропал визуальный редактор и теперь при входе на сайт (напр. через FF) пишет "Имеется информация, что эта веб-страница атакует компьютеры!" (http://i066.radikal.ru/1009/fa/965d7b1a7f99.jpg) Я не ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад