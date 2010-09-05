Доработать сайт на DLE

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки178 просмотров
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Необходимо доработать сайт на DLE http://saluma.ru а именно: нужно сделать рабочим БЛОГ(довести его до ума) сделать удобную видео и фото галерею. посмотрите на сайт, будут дополнительные вопросы пишите.

13 лет назад
hanko
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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