Есть ТЗ средней подробности. Задачи: 1 (уже взято). Создать дизайн, 2. Сделать сайт для размещения на Google App Engine, работающий на Vosao CMS ( http://www.vosao.org/ ) 3. Наполнить контентом (объём можно оценить по ТЗ). Можно взять один пункт или несколько. Интересуют ...
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Необходимо доработать сайт на DLE http://saluma.ru а именно: нужно сделать рабочим БЛОГ(довести его до ума) сделать удобную видео и фото галерею. посмотрите на сайт, будут дополнительные вопросы пишите.
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