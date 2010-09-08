Прикрутить ReCaptcha к osCommerce

$10
Веб-программированиеЗавершен7 заявок233 просмотра
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Нужно русссифицировать и прикрутить ReCaptcha к osCommerce, версия 1.114 .

Формы отзыва http://watchsite.ru/product_reviews_write.php?products_id=116178

и http://watchsite.ru/product_reviews_write.php?products_id=7324

Тест работы ReCaptcha http://watchsite.ru/test.php надо сделать вместо "Type the two words:" "Введите два слова:"

Документация по ReCaptcha тут http://code.google.com/intl/ru/apis/recaptcha/docs/customization.html

13 лет назад
dhtml
52 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
sman
37 летБеларусь
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Отличная работа!!!
Отличный заказчик.
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