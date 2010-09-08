Прикрутить ReCaptcha к osCommerce

Здравствуйте, Вебмастеры.... И так нужно сделать: Переадресация поддоменов с помощью .htaccess Mod_rewrite есть сайт установлен social engine в нем установлена плагины: видео, музыка, фото, игры, объявление, собитья, группы и т.д. Вот нужно сделать чтобы когда нажимаешь на фото открывался ...