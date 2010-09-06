Доработка самописной cms

Требуется написать скрипт анализирующий логи сервера и выводящий результаты в соответсвии с запросом пользователя. От кандидата требуются идеальные знания PHP и MySQL, а так же умение грамотно сверстать страницу с результатом. Подробности в ICQ
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Один программист написал мне cms на PHP, но не до конца. Нужно кое-что доработать. Ничего сложного там нет. Система проста в понятии.
Ищу специалиста, который умеет копаться в чужом коде.
Список основных доработок:
Прошу реальную, адекватную цену.
Работать буду только с теми, кто сможет реализовать ВСЕ пункты.
Менеджеров проектов прошу не обращаться. Работать предпочитаю напрямую.
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