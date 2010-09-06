Доработка самописной cms

Один программист написал мне cms на PHP, но не до конца. Нужно кое-что доработать. Ничего сложного там нет. Система проста в понятии.

Ищу специалиста, который умеет копаться в чужом коде.

Список основных доработок:

slil.ru/29636473

Прошу реальную, адекватную цену.

Работать буду только с теми, кто сможет реализовать ВСЕ пункты.

Менеджеров проектов прошу не обращаться. Работать предпочитаю напрямую.