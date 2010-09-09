[PHP] Скрипт анализатор логов

Нужно осуществить сортировку категорий по алфавиту в DLE. Или сделать каталог для категорий. Т.е. при ссылке вида "http://сайт/catalog_categorii/a" будут выводится категории, у которых символьный код указан "a". Чтобы значение символьного кода заносилось в базу данных ...