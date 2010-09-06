Flash-анимация/3d

Требуются Флеш-аниматоры со знанием 3d, для реализации в рамках интернет проекта, следующей задачи: необходимо создать ряд активных объектов, способных при активации выполнять некоторые действия, при наведении курсора, освещать оставленные при выборе данного объекта комментарии, а также среду, в которой, данные объекты будут добавляться/исключаться. Сроки выполнения 1.5-2 месяца. Возможны различные формы работы. Подробное ТЗ и условия работы - при личном общении. Портфолио и пробные варианты работ присылать на [email protected] или оставлявлять в заявках.