Связка сайта на PHP с СМС сервисом

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок145 просмотров
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Нужна связка регистрации пользователей с СМС сервисом.

Отправка данных простым GET запросом (Техническая документация вся есть).

Нужно добавить поле кода для пользователя, и статус проверки кода (ответ от сервиса) в БД.

+ добавление страницы с условиями акции на сайте.

PHP
13 лет назад
s_IP
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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