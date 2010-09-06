Google.maps.api

Знания: гугл API, php, ajax, js, jquery

Задача:

НА сайтах vipzabor.com и beta.zabor.ru/objects/ сделать раздел, наши объекты на картах. Где отображается карта google с помеченными флажками с нашими объектами.

В клиентской панели нужно добавить адрес объекта, и карту

В админской панели нужно добавить поля для модерацию карте гугл и адреса.

В штате работает ведущий вэб-разработчик с ним необходимо согласовывать данную работу

см. файл-

icq 218303502

skype: alex19630304

email: [email protected]