Доделать плагин Wordpress

Приветствую всех!

Требуется доработать плагин фото-галереи для Wordpress - http://wordpress.org/extend/plugins/ycyclista/

этот плагин, изменяет вывод стандартной галереи... Выводит по одному большому рисунку и под ним превью к остальным рисункам галереи.

Требуется:

Сделать чтобы по бокам возле большого рисунка, выводились осветленные рисунки следующего и предыдущего изображения. Т.е. вид должен быть примерно такой: http://s56.radikal.ru/i154/1009/3f/94e59895c497.jpg

а сейчас он такой же, только без прошлого и следующего фото.

Либо как вариант, доработать какой-то другой похожий плагин.

Сделать надо сегодня.

У кого есть время - пишите пожалуйста стоимость и контакты.

Спасибо!