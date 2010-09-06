Доделать плагин Wordpress

Здравствуйте. Необходимо доработать компонент AdsManager (CMS Joomla). На выходе должна получиться доска типа board(тчк)pristrou(тчк)ru Стили нигде оформлять не нужно, нужен именно требуемый вывод и функционал. Доска также будет на 2-х поддоменах с категориями разной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую всех!
Требуется доработать плагин фото-галереи для Wordpress - http://wordpress.org/extend/plugins/ycyclista/
этот плагин, изменяет вывод стандартной галереи... Выводит по одному большому рисунку и под ним превью к остальным рисункам галереи.
Требуется:
Сделать чтобы по бокам возле большого рисунка, выводились осветленные рисунки следующего и предыдущего изображения. Т.е. вид должен быть примерно такой: http://s56.radikal.ru/i154/1009/3f/94e59895c497.jpg
а сейчас он такой же, только без прошлого и следующего фото.
Либо как вариант, доработать какой-то другой похожий плагин.
Сделать надо сегодня.
У кого есть время - пишите пожалуйста стоимость и контакты.
Спасибо!
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