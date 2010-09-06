Неправильные URL в joomla

Есть сайт на joomla 1.5.17 На ней установлен плагин который преобразует название страниц в соответсвующий url, например страница называется "подарки мужчинам", url получается сайт.ру/pоdарki-muzhchinаm

НО

все символы, которые имеются как в русском так и в английском языке (например в данном случае р, о, а, к) в этом url пишутся на русском, а остальные на английском.

Если скопировать такой url из firefox то видно:

сайт.ру/p%D0%BEd%D0%B0%D1%80ki-muzhchin%D0%B0m

Требуется:

Чтобы все новые создаваемые url создавались только английскими символами, а старые написать точно также как они есть сейчас, но только полностью на английском языке.