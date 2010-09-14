Приватный проект для Gia-WEB

$250
Веб-программированиеЗавершен1 заявка139 просмотров
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Верстка и настройка сайта каталога компаний. Движок только Drupal. Срок - 5 дней.

13 лет назад
sadesad
Сергей 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Gia-WEB
29 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 дня назад
13 лет назад
$800
4 дня
Проект реально был очень большой и сложный. Много различных нестандартных модулей, некоторые писались с нуля. Виталий справился на отлично. Большое внимание уделил доведению до ума и исправлению мелких багов. Сайт сделан "под ключ", качеством работы я очень доволен.
Все прошло нормально.
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