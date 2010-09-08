Флеш заставка

Нужно сделать стартовую страницу для сайта.

Изображение для страницы http://narod.ru/disk/24459924000/Zastavka_psd.rar.html

Пример анимации http://narod.ru/disk/24383920000/Empire_studio.mpg.html (первые секунды ролика, передвигающееся увеличение).

Круглая область увеличения перемещается по изображению.

Диаметр окружности и скорость движения как на примере в видео.

"Увеличение" должно перемещаться по изображению постоянно. Но траектория движения увеличенной области не должна из раз в раз повторяться. Сделать несколько вариантов траекторий.

За пределами белой рамки, снизу сделать кнопку "Войти на сайт".

Размер swf масштабируемый

срок - 5 дней. оплата по факту, плачу всегда - см. отзывы.