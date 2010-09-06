Верстка и настройка сайта каталога компаний. Движок только Drupal. Срок - 5 дней.
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Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/
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