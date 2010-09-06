Sms агрегатор

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок199 просмотров
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Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/

Указывайте. пожалуйста, сроки и цену.

13 лет назад
bagirass
Ричард 
55 летИспания
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
Выбранный исполнитель
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Исполнитель месяц пудрит мозги после получения денег. Доделывать ничего не хочет и в аське не отвечает.
Полностью закончил проэкт. Все отлично работает. (причем дорабатывал несколько раз после того как заказчик вносил изменения в свой код). Далее была просьба решить вопрос с а1агрегатором по поводу атестации (соответственно договоры это не моя работа изначало). Тем не менее написал им и стал ждать ответа. Ответ пока не пришел, а заказчик уже написал отрицательный отзыв. Вывод,заказчик четко не определяет вначале список задач, а потом по ходу дела просит новое и новое. P.S. Вместо одной формы как указывалось в задаче, пришлось прикручивать систему оплаты ко всем товарам. (причем через 2 разных схемы) P.P.S. Человек шантажирует негативным отзывом чтобы я сделал работу о которой не договаривались.
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