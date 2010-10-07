sofal

Дмитрий Федюнин sofal

 
37 летРоссия/Томск
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Организатор работы + SEO специалист в компании успешных разработчиков.

Место работы:

Директор ООО "Продвижение".

1) Разработка сайтов:

Блоги/Сайты визитки:

Ruby-On-Rails,Joomla,Drupal,Wordpress.

Решения для электронной комерции:

cs-cart,virtuemart. (возможно любые системы по желанию заказчика)

Являемся официальным партнером cs-cart.com

2)Продвижение сайтов.

SEO - Более 20 успешных проектов.

SMM - Опыт продвижения групп в Vkontakte.

WordPressJoomlaDrupalVirtuemart
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Отзывы заказчиков
veccosmetic
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$300
10 баллов
7 лет назад
SEO продвижение сайта на постоянной основе
Работаем совсем немного, но уже видные результаты! Очень внимательный и индивидуальный подход к проекту с самого начала. Дмитрий помогает нам не только в продвижении сайта, но и дает советы и рекомендации по другим источникам рекламы и сайту в целом. Очень рады, что выбрали профессионала не только на словах, но и на деле :)
Заказчик на высоте ) Оплата вовремя, адекватные задачи, адекватные сроки.
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veccosmetic
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Внести правки в главную и шапку CS Cart
Отличный исполнитель, высокое качество работы! Все сроки соблюдены, что ну ооочень большая редкость. Будем сотрудничать дальше.
Хороший адекватный заказчик. Грамотная постановка задачи. Оплата точно в срок. Рекомендую )
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AntiAbel
Сергей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$200
5 баллов
8 лет назад
Продвижение сайта в Y и G
Работа пока ведётся. Фрилансер в целом адекватный, но вот сроки у нас конкретно погорели, при этом имеет привычку пропадать на пару недель. Тем не менее сотрудничество мы продолжаем. Сроки были сорваны, но ни к чему не привязаны, потому это является не критичным, но написать об этом необходимо. Надеюсь, что сотрудничество таки выйдет на положительную сторону.
Отличный заказчик. Четко знает что ему нужно. Приятен в общении. Все оплаты проходят точно в срок.
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CrazeR
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
9 баллов
8 лет назад
Нужен SEO аудит вебсайта
Сделал работу быстро и хорошо. В скайпе по возможности отвечал. Бонусом дал несколько личных наработок по продвижению. Рекомендую Дмитрия для быстрого решения ваших задач и проблем.
Все было замечательно. Алексей очень грамотные заказчик. Четко знает что ему нужно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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bagirass
Ричард 
55 летИспания
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Sms агрегатор
Исполнитель месяц пудрит мозги после получения денег. Доделывать ничего не хочет и в аське не отвечает.
Полностью закончил проэкт. Все отлично работает. (причем дорабатывал несколько раз после того как заказчик вносил изменения в свой код). Далее была просьба решить вопрос с а1агрегатором по поводу атестации (соответственно договоры это не моя работа изначало). Тем не менее написал им и стал ждать ответа. Ответ пока не пришел, а заказчик уже написал отрицательный отзыв. Вывод,заказчик четко не определяет вначале список задач, а потом по ходу дела просит новое и новое. P.S. Вместо одной формы как указывалось в задаче, пришлось прикручивать систему оплаты ко всем товарам. (причем через 2 разных схемы) P.P.S. Человек шантажирует негативным отзывом чтобы я сделал работу о которой не договаривались.
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Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
$10/час
от $500от 31 дня
нет рейтинга