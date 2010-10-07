Полностью закончил проэкт. Все отлично работает. (причем дорабатывал несколько раз после того как заказчик вносил изменения в свой код). Далее была просьба решить вопрос с а1агрегатором по поводу атестации (соответственно договоры это не моя работа изначало). Тем не менее написал им и стал ждать ответа. Ответ пока не пришел, а заказчик уже написал отрицательный отзыв. Вывод,заказчик четко не определяет вначале список задач, а потом по ходу дела просит новое и новое. P.S. Вместо одной формы как указывалось в задаче, пришлось прикручивать систему оплаты ко всем товарам. (причем через 2 разных схемы) P.P.S. Человек шантажирует негативным отзывом чтобы я сделал работу о которой не договаривались.