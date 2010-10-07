Дмитрий Федюнин sofalsofal
37 летРоссия/Томск
17 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Организатор работы + SEO специалист в компании успешных разработчиков.
Место работы:
Директор ООО "Продвижение".
1) Разработка сайтов:
Блоги/Сайты визитки:
Ruby-On-Rails,Joomla,Drupal,Wordpress.
Решения для электронной комерции:
cs-cart,virtuemart. (возможно любые системы по желанию заказчика)
Являемся официальным партнером cs-cart.com
2)Продвижение сайтов.
SEO - Более 20 успешных проектов.
SMM - Опыт продвижения групп в Vkontakte.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Поисковая оптимизация сайта samogonniy-apparat.ru305 просмотров
- Без названия290 просмотров
- Набросок сайта506 просмотров
- Вода на флеш467 просмотров
- SORIS600 просмотров
- Movie Download site603 просмотра
- Soris484 просмотра
- Интерактивный баннер.332 просмотра
- Игровая комната.480 просмотров
- Игровой сайт Главная страница460 просмотров
- LinkContext423 просмотра
- РасКуСи365 просмотров
Отзывы заказчиков
$300
10 баллов
7 лет назад
Работаем совсем немного, но уже видные результаты! Очень внимательный и индивидуальный подход к проекту с самого начала. Дмитрий помогает нам не только в продвижении сайта, но и дает советы и рекомендации по другим источникам рекламы и сайту в целом. Очень рады, что выбрали профессионала не только на словах, но и на деле :)
Ответный отзыв
Заказчик на высоте ) Оплата вовремя, адекватные задачи, адекватные сроки.
$100
10 баллов
7 лет назад
Отличный исполнитель, высокое качество работы! Все сроки соблюдены, что ну ооочень большая редкость. Будем сотрудничать дальше.
Ответный отзыв
Хороший адекватный заказчик. Грамотная постановка задачи. Оплата точно в срок. Рекомендую )
$200
5 баллов
8 лет назад
Работа пока ведётся. Фрилансер в целом адекватный, но вот сроки у нас конкретно погорели, при этом имеет привычку пропадать на пару недель. Тем не менее сотрудничество мы продолжаем. Сроки были сорваны, но ни к чему не привязаны, потому это является не критичным, но написать об этом необходимо. Надеюсь, что сотрудничество таки выйдет на положительную сторону.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Четко знает что ему нужно. Приятен в общении. Все оплаты проходят точно в срок.
$100
9 баллов
8 лет назад
Сделал работу быстро и хорошо. В скайпе по возможности отвечал. Бонусом дал несколько личных наработок по продвижению. Рекомендую Дмитрия для быстрого решения ваших задач и проблем.
Ответный отзыв
Все было замечательно. Алексей очень грамотные заказчик. Четко знает что ему нужно. Оплата в срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
$40
0 баллов
13 лет назад
Исполнитель месяц пудрит мозги после получения денег. Доделывать ничего не хочет и в аське не отвечает.
Ответный отзыв
Полностью закончил проэкт. Все отлично работает. (причем дорабатывал несколько раз после того как заказчик вносил изменения в свой код). Далее была просьба решить вопрос с а1агрегатором по поводу атестации (соответственно договоры это не моя работа изначало). Тем не менее написал им и стал ждать ответа. Ответ пока не пришел, а заказчик уже написал отрицательный отзыв. Вывод,заказчик четко не определяет вначале список задач, а потом по ходу дела просит новое и новое. P.S. Вместо одной формы как указывалось в задаче, пришлось прикручивать систему оплаты ко всем товарам. (причем через 2 разных схемы) P.P.S. Человек шантажирует негативным отзывом чтобы я сделал работу о которой не договаривались.
Поисковые системы (SEO)
4 отзыва
$10/час
от $500от 31 дня
нет рейтинга