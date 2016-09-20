SEO продвижение сайта на постоянной основе

$350
Поисковые системы (SEO)Завершен1 заявка154 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходима оптимизация и дальнейшее продвижение сайта по продаже косметических товаров - активатор роста ресниц, ср-во для отбеливания зубов.

Нужен полный комплекс:

  • Сбор и составление СЯ
  • Составление плана и стратегии продвижения (желательно учитывать сезонность и другие источники рекламы)
  • Анализ конкурентов
  • Внутр/вешняя оптимизация сайта
  • Общие рекомендации по сайту будут плюсом :)
Регион - Новосибирск, далее возможно расширение регионов.
7 лет назад
veccosmetic
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$300
31 день
Работаем совсем немного, но уже видные результаты! Очень внимательный и индивидуальный подход к проекту с самого начала. Дмитрий помогает нам не только в продвижении сайта, но и дает советы и рекомендации по другим источникам рекламы и сайту в целом. Очень рады, что выбрали профессионала не только на словах, но и на деле :)
Заказчик на высоте ) Оплата вовремя, адекватные задачи, адекватные сроки.
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