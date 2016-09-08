Необходимо провести сео- оптимизацию сайта http://жадан.укр/: - главная страница по запросам "психолог запорожье", "психотерапевт запорожье", "психолог онлайн", "психотерапевт онлайн" на первые места гугл и яндекс - сео оптимизация всех страниц со статьями и рубрики "ответ-вопрос", чтобы они ...
Нужно разрешить проблему с выпадением страниц из поиска яндекса
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, есть сайт статейник на вордпресс, которому 2,5 месяца. За 2 месяца яндекс практически все проиндексировал, но сегодня все страницы выпали из поиска и в вебмастере появилось сообщение http://zuniga.1apps.com/skrin.jpg . Мне сказали что это все из за редиректов, мой сайт информационный и услуг никаких не оказывает, в каждой статье есть рейтинговая таблица со ссылками, при нажатии на которые открывается новое окно и идет перенаправление на партнерский сайт, где пользователи могут пользоваться услугами. Все редиректы я делал на своем домене в формате moisait.ru/redirect1.html и т.д. и сразу же закрывал их в роботсе Disallow: /redirect1.html и т.д. Я ориентируюсь на конкурента, у него сделаны сайты по такой же схеме, к тому же в роботсе не закрыты редиректы, но они все в плюсе, а с моим почему то случилось такое. Проверил на нескольких сервисах, АГС нет. В общем нужен человек который разберется и разрешит эту проблему. Пишите.
- Похожие заказы
- $1Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен7 лет назад
Сайт San - Tex.by нужно продвинуть в яндексе и гугл. Регион продвижения - Минск и область.Поисковые системы (SEO)21 заявкаЗакрыт7 лет назад
необходимо провести сео продвижение сайта для поднятия позиций в гугле, без платной рекламы в основном на оптимизации и вечных ссылок https://kassabiletov.com.ua/ задача увеличить посещение до 500 в день из гугла до 1декабря присылайте свои предложенияПоисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть объявление, нужно разместить его на максимально возможном количестве досок и других тематических сайтах. От вас жду предложений с указанием способа реализации задачи, кол-ва досок и другой информации.Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужен аудит музыкального сайта (тексты песен) сайт под бурж., чтобы человек проверил и поправил 1. Структуру сайта (если надо) 2. Title, keywords, description 3. Теги h1, h2, и т.д. 4. Прокунсультировал перелинковку между этим сайтов и моими другимиПоисковые системы (SEO)10 заявокЗакрыт7 лет назад
Занимаемся продажей солнцезащитных шторок на автомобили. База емайлов порядка 10000 и каждый день порядка 50 поступает. Надо сделать продающие письма. В большей степени интересуют специалисты которые работали по автомобильной тематике. Нас интересует настройка аналитики также ...Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт7 лет назад
10% этих слов д.б. в первой десятке Я и Г, регион Россия. Прошу указать стоимость продвижения в месяц.Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется: копирайтер с юридическим образованием и/или знанием юридической тематики для выписки текстов на сайт, посвященный правовой поддержке. Требования: юридическое образование, гражданство РФ Тематика: юридические услуги Срок выписки 1 текста - одни сутки. Оплата: 300 руб за 1000 знаков.Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. У нас есть ряд сайтов, которые мы продвигаем (от 3-х лет до полугода). Мы сами занимаемся внутренней и внешней оптимизацией по определенной инструкции. Мы хотим заказать консалтинговые услуги, которые бы помогли нашим сайтам выйти на новые ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт7 лет назад
Ищем специалиста,который может сделать оптимизацию( подготовить сайт к дальнейшему продвижению). Сайта-интернет магазин стройматериалов, несколько тысяч наименований, несколько десятков категорий, регион-Украина. Оплата по договоренности.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт7 лет назад