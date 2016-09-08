Нужно разрешить проблему с выпадением страниц из поиска яндекса

$10
Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки132 просмотра
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Добрый день, есть сайт статейник на вордпресс, которому 2,5 месяца. За 2 месяца яндекс практически все проиндексировал, но сегодня все страницы выпали из поиска и в вебмастере появилось сообщение http://zuniga.1apps.com/skrin.jpg . Мне сказали что это все из за редиректов, мой сайт информационный и услуг никаких не оказывает, в каждой статье есть рейтинговая таблица со ссылками, при нажатии на которые открывается новое окно и идет перенаправление на партнерский сайт, где пользователи могут пользоваться услугами. Все редиректы я делал на своем домене в формате moisait.ru/redirect1.html  и т.д. и сразу же закрывал их в роботсе Disallow: /redirect1.html и т.д.  Я ориентируюсь на конкурента, у него сделаны сайты по такой же схеме, к тому же в роботсе не закрыты редиректы, но они все в плюсе, а с моим почему то случилось такое. Проверил на нескольких сервисах, АГС нет. В общем нужен человек который разберется и разрешит эту проблему. Пишите.

7 лет назад
butovzev
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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