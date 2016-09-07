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Требуется копирайтер с юридическим образованием на удаленную работу
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Требуется:
копирайтер с юридическим образованием и/или знанием юридической тематики для выписки текстов на сайт, посвященный правовой поддержке.
Требования: юридическое образование, гражданство РФ
Тематика: юридические услуги
Срок выписки 1 текста - одни сутки.
Оплата: 300 руб за 1000 знаков.
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