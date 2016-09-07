Требуется копирайтер с юридическим образованием на удаленную работу

Поисковые системы (SEO)Закрыт6 заявок154 просмотра
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Требуется:

копирайтер с юридическим образованием и/или знанием юридической тематики для выписки текстов на сайт, посвященный правовой поддержке.

Требования: юридическое образование, гражданство РФ

Тематика: юридические услуги

Срок выписки 1 текста - одни сутки.

Оплата: 300 руб за 1000 знаков.

7 лет назад
mediamax
Максим 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
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