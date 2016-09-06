Специалист по продвижению видео на YouTube

Задача:

У нас есть клуб личностного роста club.nickvorobiov.com. Сейчас рекламируемся через тизеры ВКонтакте.

Для увеличения притока лидов хотим начать рекламироваться на ютубе. Собираемся сделать видеоролик, целью которого будет первичное знакомство с предложением и переход на лендинг клуба.

Ищем специалиста по раскрутке, который:

1) Даст рекомендации по содержанию ролика, чтобы он хорошо раскручивался

2) Раскрутит готовый ролик, чтобы его увидели представители целевой аудитории, перешли на лендинг клуба и зарегистрировались

Мы бы хотели увидеть специалиста, а не новичка. Пожалуйста, будьте готовы показать результаты вашей работы над подобными проектами.