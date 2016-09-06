Необходимо набрать народ на курс актерского мастерства

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки137 просмотров
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Здравствуйте. 19 сентября с.г. мы предполагаем начать наш курс по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Занятия будут проходить рядом с метро Алексеевская (Москва), по понедельникам и четвергам (с 19 до 21-30). Необходим человек, который наберет курс. Подробности о курсе: http://v-teatre.ru/teatralnaya-shkola/ По оплате есть разные варианты. Мы предлагаем небольшой аванс в начале работы - и процент от оплаты приглашенных Вами людей. Стоимость курса: 6500 руб. в месяц, длительность - 3 мес. Все условия обговариваемы. 

7 лет назад
alb72
51 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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