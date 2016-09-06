Необходимо набрать народ на курс актерского мастерства

Здравствуйте. 19 сентября с.г. мы предполагаем начать наш курс по актерскому мастерству и ораторскому искусству. Занятия будут проходить рядом с метро Алексеевская (Москва), по понедельникам и четвергам (с 19 до 21-30). Необходим человек, который наберет курс. Подробности о курсе: http://v-teatre.ru/teatralnaya-shkola/ По оплате есть разные варианты. Мы предлагаем небольшой аванс в начале работы - и процент от оплаты приглашенных Вами людей. Стоимость курса: 6500 руб. в месяц, длительность - 3 мес. Все условия обговариваемы.