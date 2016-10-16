Вывести сайт в топ-10

$1
Поисковые системы (SEO)Завершен27 заявок383 просмотра
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Необходимо провести сео- оптимизацию сайта http://жадан.укр/:

- главная страница по запросам "психолог запорожье", "психотерапевт запорожье", "психолог онлайн", "психотерапевт онлайн" на первые места гугл и яндекс

- сео оптимизация всех страниц со статьями и рубрики "ответ-вопрос", чтобы они выдавались в топах в поиске

Условия оплаты: предоплата 50%, остальное по выполнении работ.

План:

  • Подготовительный анализ сайта по основным факторам
2.              Работас семантическим ядром сайта

3.              Работас системами аналитики

4.              Работас Яндекс Картами и Google Адресами

5.Техническая часть оптимизации

6. Работас контентом сайта

7 лет назад
s2n
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранные исполнители
uvarovakatia
Екатерина 
31 годУкраина
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
7 лет назад
$70
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
sammiodn
Ефим 
35 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
7 лет назад
$70
30 дней
Провели работу 1 неделю. За неделю сайт поменял позиции в Яндексе. По некоторым запросам вышел на 1-3 места. Спасибо.
сотрудничеством доволен, все понравилось
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