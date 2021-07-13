Необходимо запустить кампанию в Google AdWords по коммерческим запросам, связанным с консультациями психолога и психотерапевта онлайн на всю Украину. Требуется создать отдельные кампании для крупнейших городов и одну кампанию для остальных регионов. Ведение трафика на главную страницу.
- Контекстная реклама1 исполнительЗавершен3 года назад
В четвертый месяц SEO-оптимизации сайта жадан.укр запланированы работы по микроразметке, созданию страницы под 'панические атаки', редактированию контента и увеличению ссылочной массы. Также будет подготовлена рубрика 'Вопрос-ответ' и создана украинская версия сайта.Завершен3 года назад
Требуется транскрибация 5 видеозаписей по 1 часу с платформы Zoom на русский язык. Конечный результат - 5 документов в формате doc. Важно сохранить каждое слово собеседника. Предоплата 20-30%, окончательный расчет после проверки качества работы. В дальнейшем планируется еще 7 рабочих дней по 5 записей в день.Транскрибация17 заявокЗакрыт4 года назад
План работ на третий месяц SEO-оптимизации сайта жадан.укр включает решение проблемы дублирования контента, мониторинг позиций, добавление контента на страницы, увеличение ссылочного профиля и создание микроразметки. Основное внимание уделяется привлечению трафика и улучшению видимости в поисковых системах.Завершен4 года назад
Необходимо ускорить загрузку страниц указанных URL, применяя методы оптимизации, описанные в статье. Основное внимание уделите удалению iframe вставок и другим техническим решениям для повышения скорости загрузки.Завершен4 года назад
Требуется исправить ошибки на сайте в соответствии с техническим заданием, представленным в прикрепленном файле. Ожидается качественная работа с учетом всех указанных недочетов.Завершен4 года назад
План работ по оптимизации сайта жадан.укр на второй месяц включает создание услуговых страниц, изменение главной страницы и визуального оформления, сжатие изображений, заполнение метатегов, внутреннюю оптимизацию и улучшение ссылочного профиля. Также предусмотрена оптимизация страниц с видео для ускорения загрузки.Завершен4 года назад
Необходимо устранить конфликт между системой комментариев Disqus и платформой WordPress после обновления темы и плагинов. Задача включает восстановление отображения комментариев и предотвращение повторения конфликта при будущих обновлениях. Опыт работы с интеграцией Disqus и WordPress приветствуется.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется очистить хостинг от старых ненужных баз данных, связанных с устаревшими сайтами. Задача заключается в освобождении места на сервере путем удаления избыточных данных. Необходимо провести анализ и удалить только те базы, которые не используются.Системное администрирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется специалист для оформления и продвижения YouTube канала психолога. Задачи включают создание яркой шапки канала, обложек для всех видео, прописывание хэштегов и оперативное создание обложек для новых видео. Важны культура общения, соблюдение сроков и адекватные цены.Социальные сети (SMM и SMO)9 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо вернуть отзывы Disqus на сайте жадан.укр в разделе Отзывы клиентов после смены темы WordPress. Также требуется устранить проблему, мешающую клиентам добавлять новые отзывы. Выполните работы по восстановлению и настройке системы комментариев.Завершен4 года назад
Необходимо внести правки на сайт жадан.укр, работа выполнена на платформе WordPress. Подробные инструкции находятся в прикрепленном файле. Ожидается выполнение в кратчайшие сроки с возможностью дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении.Завершен4 года назад
Требуется оптимизация сайта жадан.укр для достижения первых позиций в Google по запросам 'психолог Запорожье' и 'психотерапевт Запорожье'. План работ включает установку Google Tag Manager, систем аналитики, анализ трафика, размещение в справочниках, семантическое ядро и внутреннюю оптимизацию. Предоплата 30-50% в зависимости от отзывов исполнителя.Завершен4 года назад
Сайт жадан.укр у некоторых пользователей отображается сообщение, что на сайте вирусы. У меня такого сообщения нет, все в порядке. Сайт в ноябре 2019 лечилсяТестирование сайтов6 заявокЗакрыт5 лет назад
1. На почту с хостинга пришли письма о вирусах на сайте. - 2 скрина 2. Далее перестала отображаться главная www. Жадан.укр 3й скринЗавершен5 лет назад
Задача простая: сайт жадан.укр необходимо вывести по 2 запросам "психолог запорожье" и "психотерапевт запорожье" на первые 3 позиции, на данный момент он либо во второй 10-ке по данным запросам, либо пропадает из поиска (причину ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть мероприятие https://vk.com/webinarsamoozenka В него нужно быстро добавить живых людей по критериям. Они в результате должны зарегистрироваться на вебинар http://zhadan.pro/samoocenka/ Если Вы знаете, как проконтролировать приглашенных Вами на лендинг, можно гнать сразу на ...Социальные сети (SMM и SMO)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $1
Необходимо провести сео- оптимизацию сайта http://жадан.укр/: - главная страница по запросам "психолог запорожье", "психотерапевт запорожье", "психолог онлайн", "психотерапевт онлайн" на первые места гугл и яндекс - сео оптимизация всех страниц со статьями и ...Поисковые системы (SEO)2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Сверстать лэндинг под мероприятие. Обязательно под все браузеры и мобильные устройства. На основном сайте подкорректировать под него попап. Основной сайт сделать корректно отображающимся во всех браузерах. Дополнительно отремонтировать, чтобы вебвизор показывал в ...Завершен8 лет назад
- $12
Исправить недочеты на главной странице сайта. Подробнее в личной переписке.Завершен9 лет назад