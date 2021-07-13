Все очень хорошо. В этом месяце мне надо было отвлечься от работы с сайтом, и Игорь показал себя как надежный сотрудник. Выполнял всю работу сам, не надо было каждый шаг контролировать. Я довольна работой. Проявляет много инициативы - что и нужно. Нашел отличное решение для набора ссылочной массы на сайт. Общение приятное. Продолжаем сотрудничать