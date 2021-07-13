s2n

Татьяна Жадан s2n

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Месяц ведения рекламы в Google AdWords

    Необходимо запустить кампанию в Google AdWords по коммерческим запросам, связанным с консультациями психолога и психотерапевта онлайн на всю Украину. Требуется создать отдельные кампании для крупнейших городов и одну кампанию для остальных регионов. Ведение трафика на главную страницу.

    Google Ads
    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Четвертый месяц сео-оптимизации сайта жадан.укр

    В четвертый месяц SEO-оптимизации сайта жадан.укр запланированы работы по микроразметке, созданию страницы под 'панические атаки', редактированию контента и увеличению ссылочной массы. Также будет подготовлена рубрика 'Вопрос-ответ' и создана украинская версия сайта.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Транскрибация русский язык

    Требуется транскрибация 5 видеозаписей по 1 часу с платформы Zoom на русский язык. Конечный результат - 5 документов в формате doc. Важно сохранить каждое слово собеседника. Предоплата 20-30%, окончательный расчет после проверки качества работы. В дальнейшем планируется еще 7 рабочих дней по 5 записей в день.

    Транскрибация17 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Третий месяц сео-оптимизации сайта жадан.укр

    План работ на третий месяц SEO-оптимизации сайта жадан.укр включает решение проблемы дублирования контента, мониторинг позиций, добавление контента на страницы, увеличение ссылочного профиля и создание микроразметки. Основное внимание уделяется привлечению трафика и улучшению видимости в поисковых системах.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ускорить загрузку страниц

    Необходимо ускорить загрузку страниц указанных URL, применяя методы оптимизации, описанные в статье. Основное внимание уделите удалению iframe вставок и другим техническим решениям для повышения скорости загрузки.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Исправить ошибки на сайте

    Требуется исправить ошибки на сайте в соответствии с техническим заданием, представленным в прикрепленном файле. Ожидается качественная работа с учетом всех указанных недочетов.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Продолжение оптимизации сайта жадан.укр

    План работ по оптимизации сайта жадан.укр на второй месяц включает создание услуговых страниц, изменение главной страницы и визуального оформления, сжатие изображений, заполнение метатегов, внутреннюю оптимизацию и улучшение ссылочного профиля. Также предусмотрена оптимизация страниц с видео для ускорения загрузки.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Устранить конфликт disqus и wordpress

    Необходимо устранить конфликт между системой комментариев Disqus и платформой WordPress после обновления темы и плагинов. Задача включает восстановление отображения комментариев и предотвращение повторения конфликта при будущих обновлениях. Опыт работы с интеграцией Disqus и WordPress приветствуется.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Очистить файлы хостинга

    Требуется очистить хостинг от старых ненужных баз данных, связанных с устаревшими сайтами. Задача заключается в освобождении места на сервере путем удаления избыточных данных. Необходимо провести анализ и удалить только те базы, которые не используются.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оформление и продвижение youtube канала

    Требуется специалист для оформления и продвижения YouTube канала психолога. Задачи включают создание яркой шапки канала, обложек для всех видео, прописывание хэштегов и оперативное создание обложек для новых видео. Важны культура общения, соблюдение сроков и адекватные цены.

    Социальные сети (SMM и SMO)9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Подправить комментарии disqus

    Необходимо вернуть отзывы Disqus на сайте жадан.укр в разделе Отзывы клиентов после смены темы WordPress. Также требуется устранить проблему, мешающую клиентам добавлять новые отзывы. Выполните работы по восстановлению и настройке системы комментариев.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Правки на сайте

    Необходимо внести правки на сайт жадан.укр, работа выполнена на платформе WordPress. Подробные инструкции находятся в прикрепленном файле. Ожидается выполнение в кратчайшие сроки с возможностью дальнейшего сотрудничества при успешном выполнении.

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Вывести сайт в топ-10

    Требуется оптимизация сайта жадан.укр для достижения первых позиций в Google по запросам 'психолог Запорожье' и 'психотерапевт Запорожье'. План работ включает установку Google Tag Manager, систем аналитики, анализ трафика, размещение в справочниках, семантическое ядро и внутреннюю оптимизацию. Предоплата 30-50% в зависимости от отзывов исполнителя.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Оптимизация сайта

    Задача простая: сайт жадан.укр необходимо вывести по 2 запросам "психолог запорожье" и "психотерапевт запорожье" на первые 3 позиции, на данный момент он либо во второй 10-ке по данным запросам, либо пропадает из поиска (причину ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Набрать людей в мероприятие ВК быстро

    Есть мероприятие https://vk.com/webinarsamoozenka В него нужно быстро добавить живых людей по критериям. Они в результате должны зарегистрироваться на вебинар http://zhadan.pro/samoocenka/ Если Вы знаете, как проконтролировать приглашенных Вами на лендинг, можно гнать сразу на ...

    Социальные сети (SMM и SMO)2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вывести сайт в топ-10

    $1

    Необходимо провести сео- оптимизацию сайта http://жадан.укр/: - главная страница по запросам "психолог запорожье", "психотерапевт запорожье", "психолог онлайн", "психотерапевт онлайн" на первые места гугл и яндекс - сео оптимизация всех страниц со статьями и ...

    Поисковые системы (SEO)2 исполнителя
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать лэндинг-пейдж

    Сверстать лэндинг под мероприятие. Обязательно под все браузеры и мобильные устройства. На основном сайте подкорректировать под него попап. Основной сайт сделать корректно отображающимся во всех браузерах. Дополнительно отремонтировать, чтобы вебвизор показывал в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад
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Отзывы фрилансеров

igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Четвертый месяц сео-оптимизации сайта жадан.укр
С Татьяной все, как всегда, на высшем уровне) Своевременное выполнение зависящих от нее задач, приятное общение, своевременная оплата за работу
Всё хорошо. Сео-оптимизация сайта - это, конечно, долгоиграющий проект и требует терпения. Но с таким специалистом как Игорь это дается с позитивными эмоциями. Благодарю за работу!
Ответный отзыв
igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Месяц ведения рекламы в Google AdWords
Google Ads
Все здорово. Четкая постановка задач, быстрые согласования объявлений, своевременная оплата
Игорь проделал большой объем работы. Там, где не было результата, специалист нашел решения дополнительно. Реклама заработала Планирую дальше сотрудничать
Ответный отзыв
igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
4 года назад
Третий месяц сео-оптимизации сайта жадан.укр
Все отлично, как и всегда) Продолжаем сотрудничество
Все очень хорошо. В этом месяце мне надо было отвлечься от работы с сайтом, и Игорь показал себя как надежный сотрудник. Выполнял всю работу сам, не надо было каждый шаг контролировать. Я довольна работой. Проявляет много инициативы - что и нужно. Нашел отличное решение для набора ссылочной массы на сайт. Общение приятное. Продолжаем сотрудничать
Ответный отзыв
igorboychuk1991
Игорь 
34 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$95
10 баллов
4 года назад
Продолжение оптимизации сайта жадан.укр
Второй месяц сотрудничества прошел очень продуктивно и полезно. Все зависящие от нее вопросы Татьяна решала очень оперативно и во многом благодаря этому, сайт не только сильно изменился внешне, но и улучшил свои позиции в выдаче. P.S. Про вежливое и приятное общение и своевременную оплату в принципе нет нужды напоминать)
Весь план работ был выполнен. Игорь предложил способ увеличения ссылочной массы на сайт без траты бюджета, с использованием имеющихся ресурсов сайта. Отлично была решена проблема с оптимизацией страниц с видеоконтентом. Общение, как всегда приятное, очень довольна сотрудничеством. На данный момент сайт вернулся из 4й во 2ю десятку по запросу "психолог Запорожье" в Гугл. Также в этой поисковой системе повысились позиции сайта по многим другим запросам. С радостью продолжаю сотрудничество.
Ответный отзыв
sh-projects
Сергей 
44 года
5 лет в сервисе
Был
5 часов назад
$7
10 баллов
4 года назад
Ускорить загрузку страниц
Техническое задание заказчиком было грамотно, подробро написано. Это позволило решить поставленные задачи без дополнительных доработок. На связи вовремя и с оплатой без задержек, как всегда. Татьяна - надежный заказчик. Рекомендую!
Исполнителем всё было сделано так, как планировалось нами. Я очень довольна. Сотрудничество с Сергеем как часы: всё точно и без лишней возни и нехороших эмоций. Благодарю! РЕКОМЕНДУЮ
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