SEO для сайта.

Есть сайт со страницами http://www.acover.ru/auxpage_himchistka/ http://www.acover.ru/auxpage_polirovka/ Нужно оптимизировать сайт под продвижение, и продвинуть страницу по запросам, связанным с услугой химчистки и полировки автомобиля. Готов оплатить разово оптимизацию + % от бюджета по продвижению, расход которого я должен видеть. Если сработаемся, ...
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Добрый вечер.
Есть сайт: geocenter.com.ua сделанный с шаблона на вордпрес.
Он пока закрыт от индексации.
Нужно SEO оптимизировать его и посунуть в поисковой выдаче на первую страницу.
Сайт продвигать нужно по Украине. Сейчас в приоритете Ужгород и Закарпатье.
Все технические рекомендации сами оперативно будем делать за указанием сеошника.
В заявке указывайте ЦЕНУ за конкретный перечень работ по оптимизации и сроки.
Спасибо.
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