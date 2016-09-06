SEO для сайта.

Добрый вечер.

Есть сайт: geocenter.com.ua сделанный с шаблона на вордпрес.

Он пока закрыт от индексации.

Нужно SEO оптимизировать его и посунуть в поисковой выдаче на первую страницу.

Сайт продвигать нужно по Украине. Сейчас в приоритете Ужгород и Закарпатье.

Все технические рекомендации сами оперативно будем делать за указанием сеошника.

В заявке указывайте ЦЕНУ за конкретный перечень работ по оптимизации и сроки.

Спасибо.