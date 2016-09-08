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Настройка яндекс.маркета, генерация с интернет-магазином
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Переодически возникают задачи по генерации сайта с маркетом, устранение ошибок, так же все время есть работа по другим яндекс и гугл продуктам, таким как карты, директ, эдвордс и т.д., ищем человека, который легко и быстро справляется стакими задачами
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