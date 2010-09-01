bagirass

Ричард bagirass

 
55 летИспания/Барселона
13 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Скрипт PR

    Требуется скрипт PR, легко вставляемый в любую страницу (php, html, htm) сайта и работающий на этом сайте. Принцип работы: Вставляется, например, сквозняком в футер (т.е., если на php, то получится на все страницы сайта). Надо чтобы скрипт ...

    PHPHTML
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Sms агрегатор

    Требуется прицепить к сайту http://magichoroscopes.com оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Какая-то часть уже сделана предыдущим, только не доведена до конца. Принцип действия. Человек вбивает данные и они отправляются на мой email. В агрегатор уходит "номер_заказа+email_оплатившего" (не данными ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирование файлов

    Требуется написать небольшую программу для копирования файлов. Работа программы должна выполняться без инсталяции. Система Windows Должны присутствовать изменяемые мной поля: - папки, откуда брать файлы (локально или через интернет). Возможность указать до 10 мест. - папки, куда копировать ...

    Прикладное ПО12 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Sms агрегатор

    Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Указывайте. пожалуйста, сроки и цену.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Баннеры

    Требуется сделать три баннера для сайта http://magichoroscopes.com Форматы 486 на 60, 160 на 600, 240 на 400. Желательно пооригинальнее. Картинки разные. Указываейте, пожалуйста, вашу стоимость работы

    Баннер для сайта
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Защита файлов

    Требуется программа по защите exe файлов от копирования. Т.е. чтобы запуске на новом оборудовании программа просила оплатить активацию. Желательно встроить допонение-удаление вариантов оплаты. Платежные сервисы умирают и рождаются. Не хочется привязываться к кому-то конкретно. Укажите к ...

    Прикладное ПО10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Генератор гороскопов

    Требуется генератор гороскопов. Чтобы тексты для одного и того же знака, при подстановке даты рождения, менялись. Лучшим вариантом был бы парсинг гороскопов с внешних источников, а не создание из своего текста. Напишите цену серверного и десктопного ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
sofal
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
0 баллов
13 лет назад
Sms агрегатор
Полностью закончил проэкт. Все отлично работает. (причем дорабатывал несколько раз после того как заказчик вносил изменения в свой код). Далее была просьба решить вопрос с а1агрегатором по поводу атестации (соответственно договоры это не моя работа изначало). Тем не менее написал им и стал ждать ответа. Ответ пока не пришел, а заказчик уже написал отрицательный отзыв. Вывод,заказчик четко не определяет вначале список задач, а потом по ходу дела просит новое и новое. P.S. Вместо одной формы как указывалось в задаче, пришлось прикручивать систему оплаты ко всем товарам. (причем через 2 разных схемы) P.P.S. Человек шантажирует негативным отзывом чтобы я сделал работу о которой не договаривались.
Исполнитель месяц пудрит мозги после получения денег. Доделывать ничего не хочет и в аське не отвечает.
Ответный отзыв
anDyrv
30 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$18
10 баллов
13 лет назад
Баннеры
Положительный во всех отношениях заказчик. Приятно работать и просто общаться. Буду рад еще поработать!
Отличный мастер. Вносил коррективы в баннеры прямо на лету. Предлагал свои варианты. Обязательно еще буду обращаться
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