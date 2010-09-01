Требуется скрипт PR, легко вставляемый в любую страницу (php, html, htm) сайта и работающий на этом сайте. Принцип работы: Вставляется, например, сквозняком в футер (т.е., если на php, то получится на все страницы сайта). Надо чтобы скрипт ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется прицепить к сайту http://magichoroscopes.com оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Какая-то часть уже сделана предыдущим, только не доведена до конца. Принцип действия. Человек вбивает данные и они отправляются на мой email. В агрегатор уходит "номер_заказа+email_оплатившего" (не данными ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется написать небольшую программу для копирования файлов. Работа программы должна выполняться без инсталяции. Система Windows Должны присутствовать изменяемые мной поля: - папки, откуда брать файлы (локально или через интернет). Возможность указать до 10 мест. - папки, куда копировать ...Прикладное ПО12 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать форму на сайте для ввода данных и прицепить к ней оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/ Указывайте. пожалуйста, сроки и цену.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Требуется сделать три баннера для сайта http://magichoroscopes.com Форматы 486 на 60, 160 на 600, 240 на 400. Желательно пооригинальнее. Картинки разные. Указываейте, пожалуйста, вашу стоимость работыБаннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется программа по защите exe файлов от копирования. Т.е. чтобы запуске на новом оборудовании программа просила оплатить активацию. Желательно встроить допонение-удаление вариантов оплаты. Платежные сервисы умирают и рождаются. Не хочется привязываться к кому-то конкретно. Укажите к ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется генератор гороскопов. Чтобы тексты для одного и того же знака, при подстановке даты рождения, менялись. Лучшим вариантом был бы парсинг гороскопов с внешних источников, а не создание из своего текста. Напишите цену серверного и десктопного ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад