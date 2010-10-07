На сайте нужно сделать настраиваемую администратором форму для записи клиентов в виде календаря... например заходит клиент , щелкает по нужному дню и времени и записывается на прием... и так далее если нужно подробнее то ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется прицепить к сайту http://magichoroscopes.com оплату через sms агрегатор http://www.a1agregator.ru/
Какая-то часть уже сделана предыдущим, только не доведена до конца.
Принцип действия. Человек вбивает данные и они отправляются на мой email. В агрегатор уходит "номер_заказа+email_оплатившего" (не данными из формы-их много для sms). Копия сообщения на email кладется файлом в папку сайта на тот случай, если вдруг письмо пропало по дороге. Если трудно скрутить отправку на email и файл на сайт, то сделать только файл на сайт.
Оплата полсе полного окончания работ. Т.е проверка делается просто. Захожу на сайт, отправляю sms со своего телефона и получаю услугу с сайта.
Исполнителю будет предоставлен доступ к сайту и агрегатору.
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