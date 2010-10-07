Перенести сайт с движка Fusion 6 на Fusion 7+моды

Требуется перенос сайта со старого движка 6-версии на 7-ую с сохранением функционала самописных модов и дополнений (их несколько штук).

Желательно выполнять проект тем, кто имеет в этом опыт... и опыт работы с PHP Fusion 7.

Оплата по результатам работы (многие брались, но в итоге бросали на пол пути).

Есть некоторые ньюансы перевода этого движка на более новую версию, поэтому необходима предварительная консультация онлайн (по icq).