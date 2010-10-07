Написать 4 класса на пхп - алгоритмы сжатия данных

$250
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок201 просмотр
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Нужно написать на пхп следующие классы для сжатия информации:

DCT

JPX

JBIG2

CCITTFax

сжиматься будет текстовая информация.

алгоритмы можно найти в гугле.

13 лет назад
mrsilver
Уткин 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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