Починить php скрипт

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка213 просмотров
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Скрипт http://grimich.ru/?page_id=6

Демо скрипта http://grimich.ru/nichespider/

Разработчик сего скрипта сейчас недоступен (ушел в армию). Поэтому без соответствующей поддержки скрипт перестал работать, видимо сменилась верстка Яндекса или еще что то произошло. Код скрипта открыт, сам скрипт предоставлю выбранному исполнителю.

PHP
13 лет назад
drdimaz
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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