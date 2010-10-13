Верстка и интеграция

Веб-программированиеЗавершен4 заявки228 просмотров
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Нужно сверстать и натянуть простой дизайн для сайта http://washingburg.ru/

Дизайн фиксированный.

Сайт - сателлит, с технически простым дизайном и минимальным функционалом.

Бюджет до 50-70 у.е.

Требования к движку:

1. Не требовательный к ресурсам хостинга. Можно без базы MSQL.

2. Возможность прописывать тайтлы, мета-теги. ЧПУ желателен.

3. Редактор текста визуальный и html

4. Бесплатный или бесплатная версия платных.

Не подойдет Джумла, Вордпресс, самописные движки.

Рассматриваю Кандидат.ЦМС, МодХ, Нейтрино Атомик и т.п.

13 лет назад
kbv79
Борис 
44 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Poplava
Игорь 
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$70
2 дня
Выполнил работу в срок, оперативно внес небольшие дополнительные правки. Работа на отлично!
Четко поставлена задача и предоставлен хороший материал для работы. Приятно работать с такими людьми! Обращайтесь, всегда буду Вам рад!
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