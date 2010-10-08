Фриланс биржа

Есть интернет-магазин на веб асисте Хотелось бы внедрить новый модуль установление блоков-акций-распродаж с отсчетом времени действия (как на kupivip.ru или club-sale.ru), чтобы в них могли заходить и покупать только зарегистрированные пользователи, но в обычные каталоги ...