Фриланс биржа

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок1460 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

К работающему сайту (joomla 1,5) нужно подключить Фриланс биржу с оплатами SMS и WM

Самого компонента Фриланс биржи нет, поэтому предлагайте.

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13 лет назад
AlexandrYY
Александр 
48 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
36 отзывов(-5)