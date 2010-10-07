Сделать прелоадер к флеш страничке

Есть флеш страничка - надо сделать прелоадер с бегущими процентами

На страничке запускается видео на весь экран, оно давольно тяжелое - пока не запустилсь висит белый экран. вместо него и надо вставить бегущие проценты. траничка сделана на основе этого урока:

http://www.flashcomponents.net/tutorials/full_browser_flash_video_background.html

Там есть код - с ним и можно экспериментировать

Оригинальный код вышлю выбранному человеку

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