Сделать прелоадер к флеш страничке

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок208 просмотров
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Есть флеш страничка - надо сделать прелоадер с бегущими процентами

На страничке запускается видео на весь экран, оно давольно тяжелое - пока не запустилсь висит белый экран. вместо него и надо вставить бегущие проценты. траничка сделана на основе этого урока:

http://www.flashcomponents.net/tutorials/full_browser_flash_video_background.html

Там есть код - с ним и можно экспериментировать

Оригинальный код вышлю выбранному человеку

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13 лет назад
dkorolov
51 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад