Нужно прикрепить shadowbox на dle

$10
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки163 просмотра
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Задача: Подключить скрипт shadowbox на dle

Можно заменить стандартный скрипт модального окна на shadowbox-js.com

за подробностями в ICQ 750606

13 лет назад
Mazdov
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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