Модуль для Joomla 1.5

Asp.net программисту требуется помощник Есть интернет магазин на движке dashcommerce модернизированный мною. Необходимо дописать форму заказа товаров.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен модуль (плагин) для загрузки excel файла (прайс лист).
позиции из прайса необходимо распределить в разделы сайта и привязать все это к VirtueMart.
от вас бюджет и сроки
ресурс *****.ru
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