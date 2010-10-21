Модуль для Joomla 1.5

Веб-программированиеЗавершен4 заявки219 просмотров
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Нужен модуль (плагин) для загрузки excel файла (прайс лист).

позиции из прайса необходимо распределить в разделы сайта и привязать все это к VirtueMart.

от вас бюджет и сроки

ресурс *****.ru

Joomla
13 лет назад
kiobros
50 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$100
3 дня
Поставленную задачу выполнил. На этом проекте наша работа не закончилась, продолжаем работать над новым. Рекомендую.
Порядочный заказчик. Деньги перевёл в обещанный срок. С этим человеком можно работать без предоплаты, т.к. он держит своё слово.