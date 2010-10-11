Скрипт простого расчета php

Добрый день нужно написать легкий оптимизированный для поисковых систем движок... С админ панелью... В админ панели должна быть возможность размещат:ь мета данные и возможность добавлять html код в нарисованные области, ну или просто отвести отдельные ...
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Требуется скрипт, который берет данные из txt файлов и делает расчет
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