Скрипт простого расчета php

$15
Веб-программированиеЗавершен16 заявок312 просмотров
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Требуется скрипт, который берет данные из txt файлов и делает расчет

PHP
13 лет назад
audilex
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
antibot
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
4 отзыва
13 лет назад
$3
1 день
Быстро справился, исправил недостки на лету. Все понравилось.