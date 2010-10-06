Создать скрипт партнерской программы для магазина

Добрый день!

Необходимо написать скрипт Партнерской Программы для интернет-магазина (движок магазина Webasyst) с отчислением партнерам % от продаж реальных товаров, так же рассматриваем покупку готового решения.

Функционал:

- Статистика (дата, посещение, Заказы: не обработано, подтверждено, отправлено, оплачено, отменено; Доход: % с заказа, % с оплаты)

- Подробная статистика по каждому отдельному заказу с комментариями менеджера по продаже

- Возможность добавлять неограниченное кол-во лендингов (сайтов интернет-магазинов) и настраивать комиссии для каждого в отдельности.

- Возможность устанавливать разные комиссии для разных партнеров

- Возможность добавлять неограниченное кол-во всевозможных промо-материалов (баннеры, XML-файлы, ключевики, ротаторы и т.п.)

- Статистика выплат по партнерам

- Возможность привлекать рефералов по реф.ссылке либо по выдаваемым инвайтам. Статистика по привлеченным рефералам.

- Возможность создания Суб-аккаунтов

- Парковка доменов

- Тех.поддержка с тикетной системой

- Удобная и понятная админка

- Расширенная статистика по всем участникам партнерской программы

- Интеграция с платежными системами Webmoney и Яндекс.Деньги, настраиваемые опции выплат, история всех выплат.

- Добавление/редактирование/удаление партнеров, так же удобный быстрый поиск по партнерам

- Система отслеживания Cookie и настраиваемый срок жизни файла.

- Защита от накруток, взломов и безопасность в целом

Соответственно скрипт нужно будет установить, прикрутить и полностью настроить.

Партнерка будет вестись отдельным проектом, на отдельной от магазинов площадке.

ПРИМЕР нужной партнерки здесь a4retail(точка)net

Нужен человек, имеющий опыт работы с подобными скриптами, который будет работать до результата, т.е. пока партнерская программа не запустится. В идеале, если бы этот человек за отдельную плату в дальнейшем мог курировать (когда возникают вопросы) и при необходимости дорабатывать партнерскую программу.

Предоплата есть, но давать буду осторожно.

Срок на исполнение 20-30 дней. Бюджет может меняться как в большую так и меньшую сторону, в зависимости от Вашего предложения.

Пишите, пожалуйста, конкретные предложения с цифрами по стоимости и срокам.