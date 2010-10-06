Нужен человек который хорошо рабирается в яве. вопрос минут на 10-15.
Создать скрипт партнерской программы для магазина
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Необходимо написать скрипт Партнерской Программы для интернет-магазина (движок магазина Webasyst) с отчислением партнерам % от продаж реальных товаров, так же рассматриваем покупку готового решения.
Функционал:
- Статистика (дата, посещение, Заказы: не обработано, подтверждено, отправлено, оплачено, отменено; Доход: % с заказа, % с оплаты)
- Подробная статистика по каждому отдельному заказу с комментариями менеджера по продаже
- Возможность добавлять неограниченное кол-во лендингов (сайтов интернет-магазинов) и настраивать комиссии для каждого в отдельности.
- Возможность устанавливать разные комиссии для разных партнеров
- Возможность добавлять неограниченное кол-во всевозможных промо-материалов (баннеры, XML-файлы, ключевики, ротаторы и т.п.)
- Статистика выплат по партнерам
- Возможность привлекать рефералов по реф.ссылке либо по выдаваемым инвайтам. Статистика по привлеченным рефералам.
- Возможность создания Суб-аккаунтов
- Парковка доменов
- Тех.поддержка с тикетной системой
- Удобная и понятная админка
- Расширенная статистика по всем участникам партнерской программы
- Интеграция с платежными системами Webmoney и Яндекс.Деньги, настраиваемые опции выплат, история всех выплат.
- Добавление/редактирование/удаление партнеров, так же удобный быстрый поиск по партнерам
- Система отслеживания Cookie и настраиваемый срок жизни файла.
- Защита от накруток, взломов и безопасность в целом
Соответственно скрипт нужно будет установить, прикрутить и полностью настроить.
Партнерка будет вестись отдельным проектом, на отдельной от магазинов площадке.
ПРИМЕР нужной партнерки здесь a4retail(точка)net
Нужен человек, имеющий опыт работы с подобными скриптами, который будет работать до результата, т.е. пока партнерская программа не запустится. В идеале, если бы этот человек за отдельную плату в дальнейшем мог курировать (когда возникают вопросы) и при необходимости дорабатывать партнерскую программу.
Предоплата есть, но давать буду осторожно.
Срок на исполнение 20-30 дней. Бюджет может меняться как в большую так и меньшую сторону, в зависимости от Вашего предложения.
Пишите, пожалуйста, конкретные предложения с цифрами по стоимости и срокам.
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