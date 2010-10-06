Интегрировать Drupal с pdf просмотрщиком

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Добавить к Drupal, функцию просмотра pdf файлов флеш-просмотрщиком, например http://www.flashxml.net/page-flip.html, или аналогичным.

ТЗ - https://docs.google.com/document/edit?id=1IJiQIR7LgOuVHVK1i-IGgXoInLSB2O2A8rNcOXDBYts&hl=en

Drupal
13 лет назад
gastas
31 годУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
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