Интегрировать Drupal с pdf просмотрщиком

На сайте стоит галерея, которая работает при помощи lightbox http://sadimira.toperf.ru/nikolino-1 В режиме просмотра большого фото и при клике на него идет смена фото на следующее ( this.activeImage + 1 ) Когда кликаем на последнее фото, нужно чтобы цикл ...