Редизайн сайта - поменять шаблоны и стили (MOD X)

Организация веб-разработчик ищет для постоянного сотрудничества на удалённой основе perl-программиста. Внимание!!! Опыт программирования на Perl не менее трёх лет! Обязанности: написание типовых скриптов-роботов на Perl, взаимодействующих с веб-сайтами (эмулирующих поведение пользователя на сайте). Требования: отличное знание Perl, ...
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Требуется поменять шаблоны и стили сайта на modx в ссответвствии с новым макетом
Сайт на MOD X. Для него следует поменять шаблоны, стили - все, согласно представленным новым макетам.
Цена вопроса - 50 долларов. Жду Ваши предложения
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