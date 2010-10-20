Доделать сайт на Joomla 1.5

Есть сайт сделанный на 90%. Надо его доделать, а именно:

Сделать красивую страницу с кратким описанием продуктов (окло 5-6 продуктов), сбоку должна быть кнопочка купить(через LiqPay) и кнопка подробнее которая ведёт на страницу товара, которую тоже надо красиво сделать и вставить все материалы.