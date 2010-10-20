Интегратор цен на авиабилеты

Нужно приручить DLE News Slider v.1.5 К дле 8.2 Не хочет работать. Вешает сайт. Вот сам модуль. http://4dle.ru/mods/1147158825-dle-news-slider-v.1.5.html
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты.
На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих.
Требуется создать сайт, на котором будут:
1. вводиться параметры
2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, надо предусмотреть, что могут быть разные валюты) и в процессе этого подгружаться на показываемую пользователю страницу лучшие цены (AJAX)
Дизайн и технология отображения должны быть похожи на
http://www.hotelscombined.com/SearchResults.aspx?languageCode=EN&fileName=Athens&pageIndex=0&checkin=2010-10-20&checkout=2010-10-23&sort=Popularity-desc&locationId=-136¤cyCode=RUB&Adults=2&Rooms=1&chainGroup=&chain=&chainGroupSwitch=0&view=hc_sr_summary
Слева должны быть:
"уточнить поиск" (где стоят уточнения "прямые/непрямые" с чекбоксами, изначально поставлены оба, при снятии прекращается отображение соответственно прямых/непрямых рейсов - как на skyscanner.ru)
группировка по авиакомпаниям с лучшей ценой (аналог "Hotel Brand")
Под ценой должно быть указано агентство и ссылка на "посмотреть другие цены"
При нажатии на цену переходить на сайт продающего агентства (а не на страницу отеля, как в прототипе), а на страницу всех цен (аналог страницы отеля) переходить по ссылке на "посмотреть другие цены".
Все результаты поиска должны будут вноситься в базу для дальнейшей аналитики.
Есть некоторые имеющиеся наработки (приведение полей форм к требуемому виду по двум из 4-х агентств).
По завершении этого работы планируется дальнейшее сотрудничество.
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