Интегратор цен на авиабилеты

Существует несколько авиаагентств, выдающих по заданным параметрам цены на билеты.

На данный момент их четыре, но должна быть предусмотрена возможность простой интеграции последующих.

Требуется создать сайт, на котором будут:

1. вводиться параметры

2. опрашиваться одновременно все сайты агентств (CURL, надо предусмотреть, что могут быть разные валюты) и в процессе этого подгружаться на показываемую пользователю страницу лучшие цены (AJAX)

Дизайн и технология отображения должны быть похожи на

http://www.hotelscombined.com/SearchResults.aspx?languageCode=EN&fileName=Athens&pageIndex=0&checkin=2010-10-20&checkout=2010-10-23&sort=Popularity-desc&locationId=-136¤cyCode=RUB&Adults=2&Rooms=1&chainGroup=&chain=&chainGroupSwitch=0&view=hc_sr_summary

Слева должны быть:

"уточнить поиск" (где стоят уточнения "прямые/непрямые" с чекбоксами, изначально поставлены оба, при снятии прекращается отображение соответственно прямых/непрямых рейсов - как на skyscanner.ru)

группировка по авиакомпаниям с лучшей ценой (аналог "Hotel Brand")

Под ценой должно быть указано агентство и ссылка на "посмотреть другие цены"

При нажатии на цену переходить на сайт продающего агентства (а не на страницу отеля, как в прототипе), а на страницу всех цен (аналог страницы отеля) переходить по ссылке на "посмотреть другие цены".

Все результаты поиска должны будут вноситься в базу для дальнейшей аналитики.

Есть некоторые имеющиеся наработки (приведение полей форм к требуемому виду по двум из 4-х агентств).

По завершении этого работы планируется дальнейшее сотрудничество.