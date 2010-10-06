Настройка импорта новостей

Движок сайта 9.0. Установлен модуль для импорта новостей. Когда в модуле нажимаю "получить новости", то получаю список новостей, который подтверждаю и в результате на сайт заливаются нормальные новости с короткой и полной новостью.

Но когда модуль ставлю на cron, то новости добавляются, но либо в полной новости только текст из короткой, либо в полной новости вообще никакого текста.

Нужно сделать, чтобы по крону новости нормально заливались.