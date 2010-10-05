Нужно сделать копию шаблона для Joomla 1.5

Заказ был выполнен - была создана копия шаблона сайта. Предоплату не взял, т.к. я работал на своём хостинге. После завершения, заказчик перестал отвечать в ICQ, а сегодня его аккаунт был заблокирован за множественную регистрацию :( Будет мне урок - без предоплаты с подобным контингентом больше работать не буду.