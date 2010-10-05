Нужно сделать копию шаблона для Joomla 1.5

$30
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Добрый вечер!

Вообщем нужно сделать копию шаблона для Joomla 1.5

Шаблон с которого делать копию на Joomla 1.0, мой проект на Joomla 1.5

Joomla
13 лет назад
boltuk
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
1 отзыв(-1)
Выбранный исполнитель
katrey
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
13 дней назад
13 лет назад
$25
2 дня
Заказ был выполнен - была создана копия шаблона сайта. Предоплату не взял, т.к. я работал на своём хостинге. После завершения, заказчик перестал отвечать в ICQ, а сегодня его аккаунт был заблокирован за множественную регистрацию :( Будет мне урок - без предоплаты с подобным контингентом больше работать не буду.