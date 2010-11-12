Написать модуль для VirtueMart

Веб-программированиеЗавершен5 заявок198 просмотров
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Нужно написать модуль для VirtueMart такого же типа как на сайте http://shop.mamium.ru/catalog/offer/52

То есть чтобы можно было по клику на картинку нужного цвета менялась цена и при добавлении в корзину этот цвет был уже указан.

+ уже за отдельную плату исправить разные косяки.

Пишите цены сроки

аська 15184522

Virtuemart
13 лет назад
Psyholord
Михаил 
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
kail_sazerland
Кирилл 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$100
3 дня
Отличный человек , понимает все с пол слова. Выполнил все четко и самое главное без косяков. Буду сотрудничать и в дальнейшем всем советую.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, своевременная оплата, оперативность в общении. Рекомендую всем.
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