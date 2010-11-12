Нужно написать модуль для VirtueMart такого же типа как на сайте http://shop.mamium.ru/catalog/offer/52

То есть чтобы можно было по клику на картинку нужного цвета менялась цена и при добавлении в корзину этот цвет был уже указан.

+ уже за отдельную плату исправить разные косяки.

Пишите цены сроки

аська 15184522