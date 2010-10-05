Добрый день уважаемые фрилансеры. В данный момент ищем программиста, который хорошо владеет CMS системой HostCms. Соответственно претендент должен знать эту CMS, уметь не только ее установить и настроить, но и перепрограммировать, дописать новые модули и исправить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется программист Bitrix.
Перенести сайт с DLE на Bitrix, сохранив существующий функционал и дописав некоторые новые функции. По большому счету сайт не сложный, функции базовые, реализуемые стандартными средствами битрикса.
С Вас цены и обязательно примеры разработки сайтов на Bitrix!
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